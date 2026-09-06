Esenler’de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan G.K (33), sanal medya hesabından canlı yayın yaparken yakalandı. G.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Temmuz Cuma günü Esenler Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, G.K’nın çeşitli mahkemeler tarafından hakkında verilen ve kesinleşen toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

G.K’nın bulunduğu adresi belirleyen polis ekipleri, evi takibe aldı. G.K’nın sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada ekipler düğmeye bastı. Canlı yayın yapan G.K, kapının çalması üzerine kapıya yönelerek "Kim o" diye seslendi.

Bu sırada yayına katılan kişilerden biri, "Hürrem’in kapısı çalıyor, açma Hürrem" diyerek G.K’yı uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakarak kim olduğunu anlamaya çalışan G.K’nın yaşadığı şaşkınlık da canlı yayına yansıdı.

G.K’nın kapıyı açmasının ardından polis ekipleri eve girerek kadını yakaladı. Ekiplerin eve girdiği ve G.K’yı gözaltına aldığı anlar canlı yayın sırasında görüntülendi.

Telefonu yere düşen G.K, cihazını yerden aldıktan sonra canlı yayını sonlandırdı. G.K, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

215 suç kaydı ortaya çıktı

Emniyette yapılan sorgulamada G.K’nın çoğunluğu hırsızlık olmak üzere toplam 215 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. G.K’nın İstanbul, Bursa ve İzmir’deki çeşitli mahkemelerce "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma" suçlarından arandığı belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.