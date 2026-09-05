Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz kurslarında eğitim alan çocuklar, gençler ve kadınlar düzenlenen konserde yeteneklerini sergiledi. Çocukların gösterilerinden kadınların ritim grubuna kadar sahnelenen gösteriler ayakta alkışlandı.

Erdemli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan müzik ve halk oyunları kursları yoğun talep gördü. Yaklaşık 2 ay süreyle halk oyunları, gitar, piyona ve çeşitli alanlarda eğitim verildi. Eğitimlere çocukların yanı sıra kadınlarda katıldı. Kursların tamamlanmasıyla birlikte müzik öğretmeni Ayşen Yılmaz ile halk oyunları öğretmeni Remziye Obut'un koordinesinde Erdemli Belediyesi Kültü Merkezi'nde konser düzenlendi. Konser de Kum Zambakları Polifonik Çocuk Korosu, Kadın ve Çocuk Ritim Topluluğu, gitar ve piyano öğrencileri ile halk oyunu ekibi sahne aldı.

Ailelerin salonu doldurduğu konserde kursa katılanların performansları ayakta alkışlandı.