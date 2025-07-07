Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Honaz Geleneksel Kiraz Festivali, Zara konseriyle birlikte muhteşem bir final gecesiyle sona erdi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde bu yıl 47’ncisi düzenlenen Geleneksel Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin üçüncü ve son gününde, Grangaz Dans Sanat ve Spor Kulübü’nün halk oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken, geceye DJ Serap Çakmak’ın performansı ve Türkiye’nin güçlü seslerinden Zara’nın unutulmaz konserleriyle festival son buldu.

47’nci Honaz Kiraz Festivalinde emeği geçen herkese teşekkür eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Kiraz Festivalimiz 3 gündür renkli dans gösterileri ve konserlerle devam etti. Bugün festivalin 3’üncü ve son günündeyiz. Son günümüzde, Grangaz Dans Sanat ve Spor Kulübü’nün halk oyunları ekibinin dans gösteri ile renklenen gece DJ Serap Çakmak ve günlerdir beklenen sanatçımız, Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zara konserleriyle Honaz unutulmaz bir gece yaşadı. Bu güzel festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, bizlerle olan sanatçılarımıza, gece gündüz demeden çalışan Honaz Belediyesi çalışma arkadaşlarıma, yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Honaz, huzurun, mutluluğun ve üretimin şehri. Bu yıl yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle Kiraz üretiminde sıkıntılar yaşadık. Yaşanan soğuk neden ile kiraz ağaçlarına soğuk vurdu. Yaşanan afet sonrası çiftçimize destek olmak amacıyla 4,5 milyon fideyi üreticimizle buluşturduk. Her şartta üreticilerimizin yanında olmaya sürdüreceğiz. 47’nci Kiraz Festivalinde eğlenceli anlar yaşan üreticilerim bir nebze olsun sıkıntılarından uzaklaşmış oldular" ifadelerini kullandı.