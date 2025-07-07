Aydın’da yalnızca belirli yükseltilerde yetişen, endemik bir tür olan ’Aydın Ölmez Çiçeği’ (Helichrysum heywoodianum) yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bitkinin yaşam alanlarının tahrip edildiğini ve türün kritik düzeyde tehlike altında olduğunu açıkladı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı yazılı açıklamada, Aydın’a özgü ve sadece Kuşadası’nın Kirazlı bölgesindeki dağlık alanlarda görülen Aydın Ölmez Çiçeği’nin (Halk arasında Kadimaltınotu) büyük ölçüde yok olduğunu söyledi. Sürücü, "Bu endemik tür, ilk olarak 1960’lı yıllarda İngiliz botanikçi Davis tarafından Priene Antik Kenti üstlerindeki Samson Dağları’nda keşfedilmişti. Bitkinin ilk bulunduğu bu bölgede artık varlığına rastlanmıyor olabilir" dedi.

Başkan Sürücü, yıllardır bölgede düzenli olarak yapılan gözlemlerde, en son 11 adet bireyin tespit edildiği ancak geçtiğimiz yıl yalnızca 3’ünün canlı olarak kaldığının görüldüğü belirten ve bu durumun endemik bitkinin tükenme noktasına geldiğini gösterdiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda yetkileri uyaran Sürücü, "Bölgedeki biyolojik çeşitlilik büyük bir zenginlik barındırıyor. Ancak ekonomik kaygılarla yapılan projeler, bu zenginliği göz ardı ediyor. Rüzgar enerjisi önemlidir, ancak yanlış yere yapılırsa doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verir" diyerek yetkilileri daha dikkatli olmaya çağırdı.