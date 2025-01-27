Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda 2 Ocak Perşembe günü başlayan 2025 MSÜ başvuruları, 27 Ocak Pazartesi günü bugün sona erecek. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

Henüz başvurusunu yapmamış adaylar, "https://www.osym.gov.tr" resmi internet adresinden başvurularını saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Kaynak: İHA