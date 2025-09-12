Adana’da girdikleri kuyumcuda 2 kişiyi vurup, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını çalan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin altınları bir kuyumcuda bozdurup otomobil aldığı, geri kalan parayı da evde sayıp paylaştıkları, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Ağustos saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen Asad A. (23) ile Abdulaziz E. (19), kuyumcu Abdullah Damlakhı’nın (27) dükkanına girdi. Şüpheliler, çalışanlardan İbrahim Kesir (26) ile Abdurrahman Gılleh’i (21) tabancayla vurarak yaraladı. Şüphelilerden Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını aldı. Altınları çuvala koyduktan sonra kaçan şüpheliler, ara sokağa girerek izlerini kaybettirdi. Şüphelilerin kaçması üzerine ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

900 saat güvenlik kamerası izlendi

Olay yerine gelen polis ise soygunla ilgili çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölge ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi’ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi. Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.’nin (20), şüphelileri otomobille alıp, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir eve götürdüğü belirlendi.

Altınları bozdurup otomobil aldılar

Altınları bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin Osmaniye’ye giderek otomobil satın alıp Adana’ya dönüşe geçtiklerini de tespit eden polis harekete geçti. Kentin girişinde güvenlik önlemi alan polis, yol kenarında şüphelilerin bulunduğu otomobili, etrafını sararak durdurdu. Otomobilden indirilen 3 şüpheli ile yanlarındaki Hamid H. (28) yere yatırılıp, gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan ekipler, çalınan altınların bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ele geçirdi. Araca el konulurken şüpheliler de emniyete götürüldü.

Altınları bozdurup paraları sayarken birbirlerini görüntüye almışlar

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.’nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları ve paylaştıkları yer aldı. Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi. İfadesi alınan 3 şüpheli de, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ile Abdulaziz E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.