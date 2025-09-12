Hatay’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuğun kaçtığı anlar ve vatandaşların yardımlarına koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hassa ilçesi kent merkezinde yaşandı. İlçe merkezinde sürü halinde gezen köpek grubu 2 çocuğa saldırdı. Saldırı esnasında kaçmaya çalışan 2 çocuktan birisi yere düştü. Köpeklerin çocuklara saldırdığı anlar ve vatandaşların çocukların yardımına koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Köpeklerin çocuklara saldırdığı anları anlatan Sefa Akarsu, "Çalıştığım esnada köpeklerin çocuklara saldırdığını gördüm. Buradan bağırdığımız sırada köpekler uzaklaştı. Biz de giderek çocukları, köpeklerden kurtardık. Ondan sonra belediyeye bildirdik ama çok fazla ilgilenmiyorlar. Çocukları eşyalarıyla birlikte evlerine ustamız bıraktı" dedi.

Sıklıkla köpek saldırısı yaşandığını ifade eden Mustafa Özdiren, "Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerimin önünde beklerken 2 çocuğun köpeklerden kaçtığını gördüm. Çocukların üzerine saldırmaya başladılar, biz de buradan yardıma koştuk. Köpekler kaçtı, biz de çocukları getirdik ve ardından evlerine bıraktım. Çoğu zaman böyle olaylar yaşanıyor" dedi.