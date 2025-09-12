Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı, zengin doğa manzarası, tren yolu, tünelleri ve dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı’nın eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Pozantı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı, doğal güzellikleri sayesinde vatandaşların uğrak yerlerinden oluyor. Özellikle Sonbahar aylarında başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye ve stres atmaya geldiği Belemedik Tabiat Parkı, renk cümbüşüyle tablo gibi manzaralar sunuyor. Zengin doğa manzarası, tren yolu, tünelleri ve dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı’nın eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Belemedik Tabiat Parkı, bu senede ziyaretçilerini bekliyor.

"Fotoğrafçıların uğrak mekanı"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Belemedik Tabiat Parkı 120-130 yıl önce hicaz demir yollarının yapımında kullanılan bir demiryolu şantiye alanı. Daha sonraki yıllarda orası tabiat parkı haline gelmiş. Bizden önceki dönemlerde oralara restoran, park ve bungalov evler yapmışlar. Bizlerde Pozantı’nın bu mallarını koruyarak onlarla ilgileniyoruz. Eylül’ün sonu ve Ekim aylarında yurt içi ve yurt dışından binlerce fotoğrafçı gelip orada kamp yapıyor. Bütün kampçıları oraya bekliyoruz"dedi.

"Cam teras yapacağız"

Doğal yaşamı seven herkesi Belemedik Tabiat Parkı’na beklediklerini belirten Avan, "Kampçılarımız için oralara kamp alanı yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Belemedik Tabiat Parkı’nın yanı sıra kapuz kanyonumuz var. Oraya da cam terası yapıp Pozantı’yı cazibe merkezi haline getirmeye çalışacağız" diye konuştu.