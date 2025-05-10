Zonguldak’ta Engelliler Haftası, kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Tören öncesinde Madenci Anıtı önünden Valilik binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, AK Parti Zonguldak İl Engelliler Komisyonu Başkanı Mevlüt Akkaya, engelli bireyler, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılışında Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı işaret diliyle engelli öğrenciler tarafından okundu. Ardından öğrenciler şiirler okuyarak duygusal anlar yaşattı. Törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engellilerin yıllardır süren kronikleşmiş sorunlarına dikkat çekti. En büyük problemlerden birinin engelli raporları olduğunu belirten Şirin, "Yüzde 40 rapor alamayan, ne tam sağlam ne de engelli sayılan bireyler büyük mağduriyet yaşıyor. Bu durum acilen düzeltilmeli" dedi.

Konuşmasında kamuda engelli istihdamındaki eksiklere de değinen Şirin, boş kadroların doldurulmamasının binlerce engelli bireyi çaresiz bıraktığını vurguladı. Şirin, "Gönül ister ki tüm kadrolar doldurulsun, engelliler hak ettikleri şekilde iş sahibi olsun" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Sağlık uygulama tebliğinde güncelleme yapılmamasının da ciddi sıkıntılara yol açtığını belirten Şirin, "Tekerlekli sandalye gibi temel ihtiyaçlar bile karşılanmakta zorlanıyor. Sosyal güvenlik desteği yetersiz kalıyor. Bu konuda acilen yeni düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

Konuşmasını tüm katılımcılara teşekkür ederek bitiren Hüseyin Şirin, "Her günümüzün engelsiz, yaşanabilir ve eşitlikçi bir şehirde geçmesini diliyorum" diyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.