Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar.

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Zonguldak'ın Devrek İlçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edilirken, gece nedeniyle bazı camilerde Sakalı Şerif'te vatandaşların ziyaretine açıldı.

Mübarek gece nedeniyle Devrek ve köylerdeki camilerde vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen vatandaşların camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yer bulmakta güçlük çektiği bu nedenle cemaatin bir kısmı da ibadetini dışarıda yaptığı gözlemlendi. Kadir gecesi nedeniyle açıklama yapan Devrek Müftüsü Murat Mutlu, 'Kur'an insanlık ve melekut alemi için sonsuz bir hazine, bir şifa kaynağıdır. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için ona ilk önce okumayı emreden Kur'an, düşünmeyi, anlamayı ve bu doğrultuda yaşamayı da tavsiye etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Devrekli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum' diye konuştu.