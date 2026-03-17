Aydın'ın Nazilli ilçesinde solunum sağlığının korunması ve farkındalık oluşturulması adına İlçe Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara solunum fonksiyon testi yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Hastane içerisinde kurulan stantta vatandaşlara solunum sağlığının korunması, akciğer hastalıklarının önlenmesi ve pulmoner rehabilitasyonun önemi hakkında bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında görevli sağlık personelleri tarafından vatandaşlara, doğru nefes alma teknikleri, solunum egzersizleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca standı ziyaret eden bazı vatandaşlara solunum fonksiyon testi uygulanarak akciğer kapasiteleri değerlendirildi. Pulmoner rehabilitasyonun, özellikle KOAH, astım ve Covid-19 sonrası gelişen solunum problemlerinde yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekilirken, erken tanı ve düzenli takibin önemi vurgulandı.