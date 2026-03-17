Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde, Bülent Ecevit Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) 11. Tıpta Kariyer Günleri, iki gün süren bilimsel ve mesleki paylaşımların ardından sona erdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğin açılış programına BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir ve Bülent Ecevit Tıp Öğrencileri Birliği Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, akademik ve idari personel ile tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Türkiye genelindeki tüm tıp fakültesi öğrencilerine açık olarak düzenlenen etkinlikte; Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler ve Temel Bilimler başta olmak üzere pek çok farklı alanda kariyer planlamasına yönelik oturumlar gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenlerin deneyimlerini paylaştığı programda tıp fakültesi öğrencileri, oturum aralarında akademisyenlerle birebir görüşme fırsatı bularak mesleki gelişimleri hakkında önemli bilgiler edindi. Etkinliğin ilk gününde; BEUN Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, BEUN İmmünoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. İshak Özel Tekin, Karabük Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Eylem Sevinç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ferruh Yücel ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Kemal Uğurlu, mesleki tecrübelerini paylaşarak kariyer yolculuklarını anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program kapsamında ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla aynı gün bir Tıp Balosu düzenlendi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Kenan Karbeyaz, BEUN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Hilal Ayoğlu ile Pediatrik Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Haşim Hüsrevşahi'nin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda tıp öğrencileri, alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelerek kariyer planlamalarına yönelik önemli bilgiler edindi. Programda ayrıca akran eğitimleri de gerçekleştirildi. Kapanış oturumunda Bülent Ecevit Tıp Öğrencileri Birliği, Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ve 11. Tıpta Kariyer Günleri Proje Takımı tarafından etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

TurkMSIC 11. Tıpta Kariyer Günleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, tıp öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirterek şu sözleri dile getirdi:

'Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen TurkMSIC 11. Tıpta Kariyer Günleri gibi nitelikli programlar, genç hekim adaylarımızın mesleki ufuklarını genişletmeleri ve kariyer planlamalarını daha bilinçli bir şekilde yapmaları açısından son derece kıymetlidir. Alanında uzman akademisyenlerimizin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmaları, geleceğin hekimlerinin meslek hayatlarına daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde büyük emek ve gayret gösteren Bülent Ecevit Tıp Öğrencileri Birliği başta olmak üzere organizasyonda görev alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Üniversitemizin bilimsel, akademik ve sosyal yaşamına değer katan bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin yalnızca akademik açıdan değil, aynı zamanda mesleki vizyon ve sorumluluk bilinci açısından da gelişimlerine önemli katkılar sunmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bilimsel üretim, akademik gelişim ve mesleki kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle etkinliğe katkı sunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, tıp fakültesi öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve meslek yaşamlarında üstün başarılar diliyorum.'

Bilimsel paylaşımın ve mesleki deneyim aktarımının ön plana çıktığı TurkMSIC 11. Tıpta Kariyer Günleri, iki gün boyunca gerçekleştirilen oturumlar ve kapanış programının ardından sona erdi.