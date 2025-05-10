Mardin’in öncü alışveriş merkezi Mardian Mall, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Alışverişin ötesinde, kültürel ve sosyal yaşamın da önemli bir parçası olmayı hedefleyen Mardian Mall, Artuklu ilçesindeki Mardin Dibektaş İlkokuluna anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, okulun duvarları rengârenk figürlerle boyanarak çocukların hayal dünyalarına renk katıldı. Neşeli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerle birlikte pizza yapımı atölyesi düzenlendi. Çocukların hem eğlendiği hem de paylaşmanın tadına vardığı bu özel günde, çeşitli hediyelerle de eğitimlerine destek sağlandı. Minik öğrencilere çanta, kalemlik, boyama ve hikaye kitapları, kalemler, kumbaralar, anahtarlıklar ve sürpriz oyuncaklar hediye edildi. Hediyeler, çocukların hem eğitim hayatına katkı sunmayı hem de onları mutlu etmeyi amaçladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mardian Mall Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, alışveriş merkezinin sadece ticari bir yapıdan ibaret olmadığını vurguladı. Ecevit, ’’Mardian Mall olarak şehrimize yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel katkılar sunmayı da önceliğimiz olarak görüyoruz. Alışveriş merkezimiz, düzenlediği etkinliklerle Mardin’in kültürel dokusunu destekleyen, toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan bir yaşam alanı hâline geldi. Dibektaş İlkokulu’nda çocuklarımızla geçirdiğimiz bu özel gün, bizler için unutulmazdı. Onların gözlerindeki ışıltı ve mutluluğu görmek, yaptığımız her şeyin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Bölgenin sosyal yaşamına yönelik düzenlediği konser, sergi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle de dikkat çeken Mardian Mall, bu projeyle birlikte sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Dibektaş İlkokulunda gerçekleştirilen ziyaret, paylaşımın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koyarak anlamlı anlara sahne oldu.