Mardin genelinde dün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında dereler taşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarlalar ise sel sularının altında kaldı. Bir vatandaş, sel sularının arasında kalan atını güçlükle kurtarmayı başardı.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak köyünde yaşanan olay ise görenlerin içini ısıttı. Köyde yaşayan Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, sel sularında mahsur kalan atını kurtarmak için canını hiçe sayarak taşkın halindeki dereye girdi. Akıntıya rağmen ilerleyen Yılmaz, sel sularında mahsur kalan atını güvenli alana çıkarmayı başardı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülenirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılıp büyük beğeni topladı.

Görüntüler, zorlu doğa şartlarına rağmen verilen mücadeleyi gözler önüne serdi.