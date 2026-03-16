Mardin'in Dargeçit İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam İpek, ilçe genelinde özellikle şehit aileleri, gaziler ve aileleri, yaşlılar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere toplumun farklı kesimleri ziyaret etti. Kaymakam İpek, beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte vatandaşların evlerine konuk olarak hem Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı hem de vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde iletilen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam İpek'in bu yaklaşımı, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, devletin kendileriyle yakından ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek yapılan ziyaretlerin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Ramazan ayı boyunca sürdürülen ziyaretlerin, devlet ile vatandaş arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi.