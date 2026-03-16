Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Emrud Şelalesinde, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından su debisi yükseldi. Ortaya çıkan manzaralar dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yağışlarla birlikte su seviyesinin yükseldiği şelalede kademelerden dökülen suyun oluşturduğu görüntüler dikkat çekti. Kahverengiye dönen ve hızla akan suyun oluşturduğu manzara dron ile havadan görüntülendi. Yetkililer, yağışların ardından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.