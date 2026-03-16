Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun resmi daveti üzerine İtalya'ya geldi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun resmi daveti üzerine başkent Roma'ya ulaşan Bakan Güler ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Roma Ciampino Havalimanı'nda İtalya Askeri Havacılık Daire Başkanı Tuğamiral Giuseppe Addesa, Türkiye'nin Vatikan Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Roma Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Çelik, Roma Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşemiz Albay Ali Top, Roma Hava Ataşemiz Albay Mustafa Cem ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.