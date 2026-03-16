Mardin'de etkili olan yoğun yağışların ardından bir köyü su bastı. Muhtar ve vatandaşlar, suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi için rögarları açarak muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun yağış sonrası su birikintileri oluştu ve bazı evlerin çevresini su bastı. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, suyun mahallede daha fazla zarara yol açmaması için rögar kapaklarını kontrollü şekilde açarak suyun tahliye edilmesini sağladı.

Yapılan müdahale sayesinde facianın önüne geçildi.