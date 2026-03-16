Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale'deki seralarda toplam 400 bin adet yazlık mevsimlik çiçek üretimi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, dışa bağımlılığı azaltmak ve kamu kaynaklarında tasarruf sağlamak amacıyla 2026 üretim sezonu kapsamında önemli bir çalışma yürütüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile seralarda Tagetes, Vinca, Petunya ve Zinya türlerinden oluşan çiçeklerin üretim süreci planlı bir şekilde ilerliyor. Üretim kapsamında tohumlar aşamalı olarak çimlendirilirken, çimlenen fideler daha sonra viyollere alınarak sera ortamında düzenli sulama ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bitkiler gelişim süreçlerini tamamladıktan sonra yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte belediyenin park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılması planlanıyor.

Yetiştirilen çiçekler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına sevk edilerek kent genelindeki park, refüj ve yeşil alanların peyzaj çalışmalarında değerlendirilecek. Bu sayede hem kent estetiğinin güçlendirilmesi hem de peyzaj uygulamalarında maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nden Ziraat Mühendisi İsa Boy, Akçakale işletmelerinde yürüttükleri çalışmalarla dışa bağımlılığı azaltmayı ve kamu kaynaklarında tasarruf sağlamayı hedeflediklerini söyledi.