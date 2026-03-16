Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu kapsamında takım kadrosuyla ilgili önemli bir karar aldı.

Kulüp yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda futbolcular Burak Özbakır, Azad Baran, Ahmed Kağan Gürbüz ve Mertcan Aşçı sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, alınan karar kapsamında adı geçen futbolculara sezon sonuna kadar izin verildiği ve bu süreçte antrenmanlara ile müsabaka kadrosuna dahil edilmeyecekleri belirtildi.

Kulüp yönetimi, kararın kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulduğunu ifade etti.