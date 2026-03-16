Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Muğla'ya bin yataklı şehir hastanesi planlamasının tamamlanmak üzere olduğunu, Fethiye ilçesine ise 500 yataklı yeni bir devlet hastanesinin de yatırım programına alındığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, Muğla temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, Muğla'nın sağlık turizmi alanında örnek kentlerden birisi olduğunu açıkladı.

Muğla'ya bin yataklı Şehir Hastanesi

Memişoğlu, bin yataklı Muğla Şehir Hastanesinin projesinin hazırlandığını, en kısa sürede bu projeyi başlayacaklarını belirterek, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında ülkemizi karış karış dolaşıyoruz. Muğla'mıza 2002'den beri 45 tane sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği Muğla'ya şehir hastanesi planlamamız var. Yerini ayarlıyoruz şu anda. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah 1000 yataklı Muğla Şehir Hastanemizi insanlarımıza sunulacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında Merkez ilçemizdeki Menteşe'deki hastanemizi yenileyip buraya inşallah 200 yataklı bir hastaneye de inşaat yapacağız. Bunun yanında ilçelerinde hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Oraya da 500 yataklı inşallah yatırımı aldığımız hastanemizi en kısa zamanda inşaatına başlayacağız' dedi.

'Muğla sağlık turizminde örnek il olacak'

Muğla'nın hem Türkiye'de, hem de dünyada önemli bir turizm kenti olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, sağlık turizmi açısından Muğla'nın örnek kentlerden birisi haline geleceğini belirtti. Memişoğlu, 'Türkiye turizmde dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi, en iyi destinasyonlarından bir tanesi. Biz de aynı zamanda sağlık turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince bunu daha etkin, daha güvenilir ve daha kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kamu hastanelerini de buna dahil etmeye çalışıyoruz. Ancak ayrı bir şey de yapacağız. Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz, Avrupalıların, Amerikalıların Wellness dedikleri sağlıklı yaşam sağlık turizmi de yapmamız lazım. Yani sağlam gelen, burada hücre terapistlerin diyetisyenine kadar herkese hizmet alınacağı, gerektiği zaman küçük bir check-up yapılacağı, bir mevzuat hazırlıyoruz. Esasında sağlık ve yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyondan termaline kadar hepsini kapsayacak bir esenlik mevzuatı hazırlıyoruz. İnşallah Muğla da bu konuda örnek bir il olacak. Çünkü biz sadece hastalıkların tedavisi değil, esasında sağlıklı yaşamın gerekli olan her türlü desteği verebilecek altyapıya, insan gücüne sahibiz. Onun için Türkiye bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline gelecek diye düşünüyoruz. Bunun yanında Muğla gerçekten demin bahsettiğim gibi turizmi yanında sağlık turizmi içinde bizim için örnek illerden bir tanesi olacak' ifadelerini kullandı.

'Ramazan ayı özellikle sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat ayı'

Mübarek Ramazan ayının aynı zamanda sigara içen vatandaşlar için bir fırsat ayı olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, 'Ben toplumumuza bir daha ifade etmek istiyorum ki esasında sağlıklı kalmak önemli iş, Ramazan ayındayız, kendimizi değerlendirme ayındayız. O nedenle özellikle sigara, tütün bağımlılığı gibi bağımlılıklardan kurtarmak için bir fırsat, bir zaman olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyet, kilo, beslenme alışkanlıklarımızın düzeltileceği zaman olarak düşünüyoruz. Onun için hazır böyle bir, Allah'ın bize lütfu olarak Ramazan kendimizi değerlendirme, irademize sahip çıkma, aynı zamanda sosyalleşip empati kurma ayı. Onun için toplumumuzdan da bu konuda bu ayın güzel değerlendirmesini bekliyorum' dedi.