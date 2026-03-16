Burhaniye ilçesinde, Börezli köyünde düzenlenen geleneksel iftar yemeği yoğun ilgi gördü. Köyün kadın muhtarı Güler Yavuz, konuklarla yakından ilgilenirken, 50 yıllık ilkokul öğretmeni Nurcihan Bolel de muhtarın konuğu oldu.

İftar geleneğini devam ettirdiklerini kaydeden muhtar Güler Yavuz, konukların hepsine teşekkür ederken, emekli öğretmen Nurcihan Bolel'in iftara katılmasına çok sevindiğini söyledi. Nircihan Bolel'in Börezli İlkokulunda görev yaptığını anlatan Güler Yavuz, 'Bu akşam iftar programımıza yüzlerce vatandaş katıldı. Hepsine teşekkür ediyorum. İlkokulda öğretmenim olan Nurcihan öğretmenimin iftara katılması beni çok sevindirdi. Kendisi ilçe merkezinde oturuyor. Bu akşamda emekli bankacı olan eşi İsa Bolel ile bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum' dedi. Nurcihan Bolel ise, yıllar sonra öğrencileri ile karşılaşmanın kendisini çok sevindirdiğini söyledi. Muhtar Güler Yavuz öğretmeni ile hatıra fotoğrafı çektirdi.