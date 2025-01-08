Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Eyüpspor, sahasında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Emre Mor, pasını Ahmet Kutucu’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.
28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası arka direkte iyi yükselen Işık Kaan Arslan’ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hakan Yemişken, Oğuzhan Yazır
Eyüpspor: Birkan Tetik, Vezo, Dorukhan Toköz, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Ampem, Ahmed Kutucu
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Robin Yalçın, Halil Akbunar, Thiam, Hüseyin Maldar, Arda Yavuz, Batuhan Üzgül, Soner Salih Yavuz, Efecan Mirzaoğlu
Teknik Direktör: Arda Turan
Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, İshak Karaoğul, Işık Kaan Arslan, Oulare, Hakan Bilgiç, Anıl Koç, Siraçhan Nas, Estrela, Camara, İskardarli, Eren Aydın
Yedekler: Çağlar Akbaba, Onur Atasayar, Oğuz Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson, Mukairu, Onur Ulaş, Babacar, Avramovski, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman