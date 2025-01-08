Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi’ne inşaat atığı döktüğü belirlenen bir firmaya 76 bin 447 TL para cezası kesti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, kamu düzenini sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde inşaat atığı döken bir firma çalışanını tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine aykırı olduğu belirlenerek, ilgili firmaya 76 bin 447 TL para cezası kesildi. Denetimler sayesinde hem çevre düzeninin korunduğu hem de vatandaşların bu konudaki bilincinin yükseltildiği bildirildi.