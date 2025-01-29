Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte adeta şenlik alanına döndü. Karla kaplı pistlerde kayak yapan sporcular ve kızaklarıyla eğlenen çocukların neşeli sesleri, tesisin her yanında yankılanıyor.

Yarıyıl tatilinin başlaması ve bereketli kar yağışıyla birlikte Doğu Karadeniz’in göz bebeği Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ve tarih boyunca zorlu bir geçit olan Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında bulunan kayak merkezi sömestr tatilini değerlendirmek isteyen aileler ve sporcular için cazibe merkezi haline geldi.

Tatilin başlaması ve yoğun kar yağışının ardından kayak pistleri, kızağa binen çocuklar ve doğanın keyfini çıkaran ziyaretçilerle dolup taştı.

Türkiye’nin önemli ve ilk kayak merkezlerinden biri olan Zigana’da kızaklarla dönemin stresini atıp bembeyaz doğanın keyfini çıkaran çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Kırıkkale’den Zigana’ya gelen Ecrin Nisa Ergin “Buraları övüyordular biz de gelelim dedik. Yazın hep geliyordum ama kışın da deneyelim dedik. Kışın da çok güzelmiş. Kayak yapıyoruz, düşüyoruz, kartopu oynuyoruz. Hava soğuk buna alışık değilim. Çok güzel bir manzarası var. Ağaç ve karla dolu bir mekan. Kış mevsimini zaten çok seviyorum. Kırıkkale’de hiç böyle kar yoktu. Tatilimizi burada değerlendirmek istedik” ifadelerini kullanırken kardeşi Alperen Ergin ise “Ara tatile buraya geldik. Mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ederim. 700 kilometre yoldan geldik. İyi ki de gelmişiz, değdi” dedi.

Giresun’dan gelen Ali Çınar Murathan da “İlk defa geldim, çok güzel bir yer. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık kaydık. Oynarken çok düştüm ama yerde çok kar var. Burayı çok beğendim her zaman gelmek isterim” diye konuştu.

Gümüşhane’den kuzenleriyle Zigana’ya gelen Elif Nur Ergin ise “Bugün Zigana çok güzel. Kaydık, kar topu oynadık, kardan adam yaptık. Zigana’da kış çok güzel. Kar olduğu için burada daha rahat oynanabiliyor” ifadelerini kullandı.