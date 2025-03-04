Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla 81 ilde açılan Zanaat Atölyeleri'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyeleri öğrencilere meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme fırsatı sunuyor.

Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde eğitim verilen atölyelere, öğrencilerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Zanaat atölyelerinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının "Bilişim Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Radyo-Televizyon, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri" olmak üzere on iki farklı alanında hazırlanan 147 modüler kurs yer alıyor.

Zanaat atölyeleri eğitim programı kapsamında öğrenciler, dondurma üretiminden temel fotoğraf çekimine, anolog devre elemanlarından kirkitli dokumaya, dijital tasarımdan iş hayatında iletişim tekniklerine geniş bir yelpazede bilgi edinebiliyor.

Uygulamalı eğitim modeliyle desteklenen atölyeler, mesleki gelişimi teşvik ederken, öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Zanaat atölyelerine başvurular, "https://e-kurs.meb.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.