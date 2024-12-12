Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Tarsus’ta araç trafiğine kapalı olan Yarenlik Alanında motorlu veya motorsuz araçla geçiş yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yaya geçişlerinin oldukça yoğun olduğu ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı Yarenlik Alanında, yasak olmasına rağmen motorlu araçla veya bisikletle ilerleyen sürücülere yönelik yapılan çalışmada, trafik kuralları ve yasa hükümleri hatırlatıldı. Zabıta ekiplerinin, Yarenlik Alanında motorlu veya motorsuz araçla geçiş yapan sürücülere yönelik denetim çalışmaları devam edecek. Birçok esnafın ve işletmenin faaliyet gösterdiği Yarenlik Alanında yapılan denetimlerden dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek”

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus denetim ekibinden zabıta komiseri Mehmet Özkan, “Tarsus Yarenlik Alanında motorlu veya motorsuz araçların seyahat etmesi yasak olduğundan dolayı, biz de ’Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nden hareket ederek, burada vatandaşlarımızın, esnafımızın rahat, huzurlu, düzenli bir şekilde alış-veriş yapabilmeleri için, rahat bir şekilde oturabilmeleri ve kullanabilmeleri için denetim yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Çalışmalarımız 24 saat esasına dayanarak devam etmektedir” dedi.

Vatandaşlar ve esnaf denetimlerden memnun

Yarenlik Alanını sık ziyaret eden emeklilerden Hasan Şimşek, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, “Bazı sürücüler hızlı kullanıyorlar. Ben şahsen rahatsız oluyordum. Denetlemenin iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi, güzel bir uygulama” diye konuştu.