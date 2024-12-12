DÜZCE(İHA) – Düzce’de gerçekleştirilen yıldız kızlar voleybol müsabakalarında Hürriyet Ortaokulu şampiyon oldu.

Düzce’de 18 Kasım-11 Aralık 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları 22 okulun katılımı ile gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda Hürriyet Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Koleji Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü ve Gümüşova Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Çağır verdi.