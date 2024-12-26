Muğla’nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri ilçe genelinde kasap, balıkçı ve süpermarketlerin denetimini yapıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasap, balıkçı ve süpermarketlerde bulunun et ve balık reyonları ile depolama alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için denetim ve uygulamalarına aralıksız devam eden ekipler, market ve süpermarketlerde gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde, et ve balık ürünlerinin kontrolünü yaptı. Ruhsat ve evrak kontrolü yapan ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, fiyat tarifeleri, yetkili kesimhane mührünün olup olmadığı, ürünlerin muhafaza şartları ile renk ve koku konusunda da kontroller gerçekleştirdi.

Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et ve balık ürünlerinin satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 111 işletme denetlenirken 12 işletmeye ilgili kanun maddesine aykırılıktan cezai işlem uygulandı. Son kullanma tarihi geçmiş kırmızı et, balık ve benzeri ürünler imha edilmek üzere yediemine alındı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yıl boyunca farklı esnaf gruplarına yönelik denetim ve uygulamalarını planlı olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vatandaşların halk sağlığını tehdit edebilecek durumlarla karşılaşmaları durumunda, 444 00 48’den zabıta ekiplerine ihbarda bulunmalarının önemli olduğu belirtildi.