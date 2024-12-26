Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2024 yılının kurumsal hedefler açısından verimli ve başarılı geçtiğini belirterek, “Tarımsal üretimde birinci hedefimiz; kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmak” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Havza ilçesinde gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il ve ilçe müdürlüklerinin 2024 yılı faaliyetleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP kaynaklarıyla yapılan projeler ile 2025 yılı için planlanan projelerle ‘Samsun İli Tarımsal Üretim Planlanması’ kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2024 yılının kurumsal hedefler açısından başarılı bir yıl olduğunu, tarımsal üretimde birinci hedeflerinin kırsaldan kente göçü önlemek ve tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmak olduğunu belirtti. Sağlam kurum olarak, büyük özveri ve uyum içinde çalışarak, çiftçiye götürülen hizmette aksama yaşanmasına dikkat edildiğini söyledi.

“Kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor”

Toplantıda, Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kahverengi kokarcaya karşı etkili bir mücadele yürüttüklerine dikkat çeken Sağlam, “Kahverengi kokarca eylem planı kapsamında, zararlı ile ‘entegre zararlı yönetimi prensipleri’ kapsamında mücadeleyi bir bütün olarak, daha genişletilmiş bir organizasyon ile yürütüyoruz. Sayın Valimizin başkanlığında, zararlının mücadelesinde ilgili kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği içerisinde, sahada çalışma grupları oluşturduk. İlimizin bütün ilçelerinde her cuma günleri eşzamanlı olarak eğitim, yayım ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Popülasyon takibi ve mücadele, kışlak yerleri ve açık alanda mücadelenin yanı sıra denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Tarımsal hasılamızı daha yukarılara taşıyacağız"

Konuşmasında ‘tarımsal ürün planlaması’ hakkında da açıklamalarda bulunan Sağlam, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarım sektörünü sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve yatırım yapılan bir yapıya kavuşturup üretim gücümüzü daha ileri bir seviyeye taşıyarak bu risklere karşı gereken tedbirleri almak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın en önemli ayaklarından birini ‘tarımsal üretim planlaması’ oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz bu strateji ile tarımsal üretimi etkileyen şartların hızla değiştiği ve gıdaya olan talebin arttığı bu yeni dönemde, Türkiye Yüzyılı’na uygun bir vizyon ortaya koyduk. Faaliyetlerimizin ana gövdesini, toprak ve su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ile gıda arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik faaliyetler oluşturuyor. Suyun merkeze alındığı tarımsal üretim planlaması üst başlığı altında yeni destekleme modeli, kayıtlılık, tarımsal krediler, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması, tarım arazilerinin izinlendirilmesi, tarım sayımı, sözleşmeli üretim gibi çok sayıda unsuru içeriyor. Yeni model ile stratejik ürünlerde yeterliliği artıracağız, tarımsal hasılamızı daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerine yer verdi ve ÇKS kayıtlarında son başvuru tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlattı.

“Hayvancılık sektörünü güçlü ve dirençli hale getireceğiz”

Samsun’da hayvancılık sektörünü güçlü ve dirençli hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Sağlam, “Desteklerimizi daha sade ve etkili kılacağız, tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacını sürdürülebilir şekilde karşılayacağız. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması, hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi ve tedavi ihtiyacının azaltılması için yıllardır aşılama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Sektördeki en değerli görevlerimizden bir diğeri gıda güvenliği denetimleri”

İl Müdürü İbrahim Sağlam, gıda güvenliği konusunun son yıllarda tüm ülkeler açısından halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline geldiğini anlattı. Küresel ölçekte bakıldığında gıda ticaretinin, gıda ihraç eden ülkelere, döviz sağlaması yanında, sektöre katma değer getirerek, milli gelire önemli katkılar yaptığının altını çizen Sağlam, “Gıda güvenliği denetimleri, sektördeki en değerli görevlerimizden bir diğeri. Gıda güvenliği sadece bireysel tüketicilerin sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda toplum sağlığını da korur” dedi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise tarımsal üretimin önemine değinerek, "Gıda güvenliğinin önem kazandığı günümüzde kurumlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışması önemli. Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğümüze her zaman destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Toplantıya Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, şube müdürleri, ilçe müdürleri ile personeller de katıldı.