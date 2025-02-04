Ankara’nın Ulus semtinde yer alan Yüzüncü Yıl Meydanı’nda sabah saatlerinde meydana gelen yüzey çökmesindeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesişim noktasında bulunan ve park ile dinlenme alanı olarak kullanılan çim zeminde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölge güvenlik önlemleri kapsamında şeritlerle kapatıldı.

Meydana gelen çökme sonrası bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerinin göçüğün onarılması ve zeminin güvenli hale getirilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalar havadan görüntülendi.