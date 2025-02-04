Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldii.

Türkiye’ye ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Külliyedeki resmi karşılama töreni ve ikili görüşme sonrasında heyetlerarası çalışma yemeği yenilecek.

İki liderin daha sonra saat 19:30'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.