Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta başlayan ve hafta sonunda da devam eden çalışmalarda yüzlerce noktada asfalt yama işi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda asfalt yama ile birlikte bakım ve onarım çalışmaları da yapıldı. Kentteki enerji, internet ve doğal gaz çalışmaları sırasında oluşan alanlarda da yürütülen çalışmalarla vatandaşlarımızın kış mevsiminde rahat bir ulaşıma kavuşmaları sağlandı.

Bazı noktalarda kilit parke taşı ve kaldırım onarım çalışması da yapan ekiplerin asfalt yama çalışması şehirdeki tüm mahallelerde gerçekleştirildi.