Miraç Kandili dolayısıyla birçok insan camilere ve kutsal mekanlara akın etti. Yuşa Tepesi’nde saat gece yarısını geçmesine rağmen yoğun ilgiden ötürü tepede oluşan kalabalık kameraya yansıdı.

Miraç Kandili’nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul’da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi’ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler.

Kandil gecesini idrak etmek için Yuşa Tepesi’ne gelen Furkan Tosun, "Bugün Miraç kandilini Hazreti Yuşa Aleyhisselam ile değerlendirmeye, buranın bereketinden faydalanmak için geldik. Allah razı olsun insanlarımız da geldi. Hep birlikte burada mübarek Miraç Kandili’ni idrak ediyoruz. Allah’ın bize Miraca çıkmayı nasip eylesin." dedi.

Muhammet Ekingöz, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Tövbe etmeye geldim. Önceden çok günahımız vardı, tövbe ettik Allah’a şükür. Şimdi evimize gidiyoruz, namazımıza başladık. Allah herkesin ibadetini kabul etsin." şeklinde konuştu.

Ahmet Toprak, "Allah’ın izniyle buraya gelmek bize nasip oldu. Namazımızı kıldık, tövbemizi ettik. Manevi rahatlık bizim için önemli. Hepimiz beraber toplanıp geldik. Maneviyattan faydalandık, kalbimiz temizlendi. Allah’tan başka ne isteyelim?" ifadelerini kullandı.