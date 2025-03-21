Yunusemre Belediyespor, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini iftar yemeğinde ağırladı. İftara katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, amatörün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediyespor, amatör spor kulüplerini iftar yemeğinde ağırladı. Yunuspark’taki organizasyona katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, amatör kulüplerin başkan ve yöneticilerine gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan ötürü teşekkür etti. Başkan Balaban konuşmasında amatör kulüplerin sporun temel taşı olduğunu kaydederek, "Amatör kulüplerimizin başkanları, yöneticileri ve antrenörleri, gençlerin elinden tutan, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaran ve en önemlisi yetenekli gençleri keşfedip onların meslek edinmesini ve sporcu olmasını sağlayan kıymetli insanlardır. Bizler amatör sporun her zaman yanında olacağız. Bu konuda verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. Amatöre hizmet veren her birey bizler için onur abidesidir. Tüm çocuklarımıza emek veren amatör spor paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ise amatör spor kulüpleri ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

İftara Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Surel, Mümin Şafak, İsmail Ergin, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk, Arşiv Müdürü Abdullah Can ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu temsilen Lisans İşlemleri Sorumlusu Hafize Tavas da katıldı.