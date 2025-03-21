Ankara'da Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Terapi Merkezi’nin Karargahtepe şubesi hizmete açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi’nde yer alan ana merkezde ücretsiz hizmet veren Aile Terapi Merkezi, Karargahtepe Mahallesi’ne açılan yeni şubesiyle daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Maalesef yaşanan sıkıntılar toplumumuzun her bir ferdini olumsuz yönde etkiliyor. Buna paralel olarak insanımızın psiko-sosyal destek alma ihtiyacı da artıyor. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Aile Terapi Merkezimizde vatandaşımızın bu ihtiyacını ücretsiz karşılaşıyoruz. Karargahtepe Mahallemize açtığımız yeni şubemizle daha çok vatandaşımıza ulaşacağız” dedi.

Uzman psikologlar tarafından ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik psikolojik desteğin yanında, uzman diyetisyenlerce vatandaşlara beslenme ve diyet danışmanlığı da veriliyor.

Aile Terapi Merkezi’nden faydalanmak isteyen vatandaşlar aileterapimerkezi.kecioren.bel.tr adresinden, Bireysel Danışmanlık, Aile ve Çift Danışmanlığı, Çocuk-Ergen Danışmanlığı ile İş ve Kariyer Danışmalığı seçeneklerinden birini seçerek randevu oluşturabiliyorlar. Randevu alan vatandaşla önce telefonla ön görüşme yapılıyor daha sonra Aile Terapi Merkezi’ne davet edilerek yüz yüze görüşme gerçekleştiriliyor.