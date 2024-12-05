Yunusemre Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personelleri tarafından Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atabey Anaokulu öğrencilerine, sıfır atık ve iklim değişikliği farkındalık eğitimi verildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarda bulunuyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atabey Anaokulu öğrencilerine iklim değişikliği farkındalık eğitimi verildi. Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Mühendisi Cihat Eken ile müdürlük personeli Berfin Bakşi tarafından yapılan sunumda öğrenciler çevre temizliği, sıfır atık ve iklim değişikliklerinin sebepleri konusunda bilgilendirildi. Eğitimde ayrıca öğrencilere, görsel sunumlar da yapıldı.