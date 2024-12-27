Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde, "Aile İçi İletişimde İşleyen Model: Sor, Dinle, Yansıt, Söyle" isimli seminer düzenlendi. Seminerde, aile içi iletişimin önemi vurgulandı.

Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “Aile İçi İletişimde İşleyen; Model Sor, Dinle, Yansıt, Söyle” isimli seminer düzenlendi. Eğitmen Zahide Ulusoy ile Kadir Akhan tarafından verilen seminerde aile içi iletişimin önemine değinildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda; aile içi iletişime vurgu yapılan seminere Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan da katıldı. Etkinlikte, eğitmenler Zahide Ulusoy ile Kadir Akhan katılımcılara farkındalık oluşturan sorular, yansıtma ile öğretmek, takdir ile öğretmek, pozitif konuşma, modele sadık kalmak, değerlerini belirlemek, kişiliğini ortaya çıkarmak gibi konu başlıklarıyla bilgi verdi. Zaman zaman eğitime katılan konuklarla interaktif bir şekilde ilerleyen seminer oldukça verimli geçti.