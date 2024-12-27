2025’te yürürlüğe girecek yeni tüketim limiti ile birlikte yüksek elektrik tüketimi yapan aboneler farklı bir fiyatlandırma sistemine tabi tutulacak. Uludağ Elektrik, geçiş sürecinde müşterilerini bilgilendirerek, tarife uygulama dönemi ve her bir müşteri grubu için tüketim sınırına dikkat çekiyor. Şirket, ilgili kapsama giren müşterilerinin detaylı bilgi alabilecekleri fiziki işlem merkezlerini ve dijital kanalları aktif olarak kullanıyor.

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tüketim düzenlemesi ile birlikte yıllık tüketimi belirli bir limiti aşan abonelerin elektrik faturaları, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) üzerinden ücretlendirilecek. Mesken aboneleri için bu limit yıllık 5.000 kWh, ticarethane ve sanayi aboneleri içinse yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi. Bu limitleri aşan kullanıcılar Son Kaynak Tedarik Tarifesine dahil olurken Uludağ Elektrik, müşterilerine ikili anlaşmalar kapsamında avantajlı fiyatlarla enerji alabilme imkanı sunuyor. Şirketin sunduğu avantajlı tarifeler, müşterilerin enerji maliyetlerini yönetmesine yardımcı oluyor.

Uygun fiyatlar için ikili anlaşma yapmak daha avantajlı olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer alacak kullanıcıların yıllık elektrik tüketim limitleri yeniden belirlendi. Bu yeni düzenleme, meskenlerde aylık yaklaşık 417 kWh üzeri tüketim yapan, ticarethane ve sanayi tüketicilerinde ise aylık 1.250 kWh sınırını geçen aboneleri kapsıyor ve Türkiye’deki yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesinin bu durumdan etkilenmesi bekleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kullanıcıların bu durumu, takvim yılı içerisindeki toplam tüketimlerini göz önünde bulundurarak dikkate alması ve enerji planlamalarını buna göre yapması. Belirlenen tüketim limitini aşarak Son Kaynak Tedarik Tarifesi olarak belirtilen tarife grubuna dahil olan abonelerin faturaları ise, piyasa fiyatları üzerinden hesaplanacak. Bu tarife kapsamındaki abonelerin ikili anlaşmalar yaparak, daha avantajlı fiyatlarla enerji temin etmeleri ise mümkün. Bu noktada Uludağ Elektrik müşterilerine ikili anlaşmalar kapsamında daha avantajlı fiyatlarla enerji temin etme imkanı sunuyor. Şirket, yıllık elektrik tüketim limitlerini aşan müşterilerine gerekli bilgilendirmeyi yapıyor ve avantajlı tarifelerden yararlanmalarını sağlıyor.

Tüketim takibi faturalardan yapılabiliyor

Bu tarife kapsamına dahil olup olmadığını merak eden müşteriler, aylık tüketim takibini faturalarından yapabiliyor, nihai tüketim miktarını öğrenmek için elektrik şirketlerine başvurabiliyorlar. Belirlenen tüketim miktarını aşan müşterilere ise Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında SMS bilgilendirmesi de ayrıca iletiliyor.