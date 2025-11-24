AK Parti'den CHP'ye, İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne kadar bir çok siyasi parti ve STK'lar eğitim için bir araya geldi. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tüm sivil toplum kuruluşlarını ve tüm siyasi parti temsilcilerini ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs çalışmalarına destek vermeye davet etti.

Bursa Karacabeyliler Derneği'nin hafta sonu düzenlediği kahvaltı programında, iş dünyası, siyaset, belediye başkanları, muhtarlar ve STK temsilcilerini aynı masada buluşturarak güçlü bir hemşehri dayanışmasına sahne oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda düzenlenen programa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, Karacabeyli muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda iş adamı da organizasyonda yer aldı.

Dernek olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sürdürdükleri burs desteğinin büyüyerek devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayan Bursa Karacabeyliler Derneği Başkanı Erkan Bilör, 'Karacabeyliler Derneği olarak amacımız; geçmişimizin mirasını geleceğe taşımak, birbirimize güç veren o güzel dayanışma kültürünü canlı tutmaktır. Çünkü biz biliyoruz ki ayrı topraklarda doğmuş olsak bile aynı toprağın mayasıyla yoğrulan insanlar bir araya geldiğinde daha güçlü olur, ortaya güzel işler çıkar.

Bursa Karacabeyliler Derneği olarak; ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına yararlı olabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte toplum yararına birçok faaliyette bulunduk. Bunları tek tek anlatarak zamanınızı almak istemiyorum. Sadece son bir yıllık süreçte başlatmış olduğumuz burs yardımlarından bahsetmek istiyorum. Benim dernek başkanlığımda en büyük hayalim olan öğrenci bursunu, şükürler olsun ki geçtiğimiz yıl 42 öğrencimize burs vererek başlattık. Bu öğrenci bursu kaynağımızı da dernek takvimlerimize sponsor olan siz değerli işverenlerimiz sayesinde oluşturduk. İki yıl önce yönetime geldiğimizde 24 sponsordan oluşan, 1 adet basılan takvim; siz birbirinizden değerli iş insanlarımız sayesinde bize olan güveniniz ile birlikte 100 adet işverenimize ulaşarak 4 adet dernek takvimi oluşturduk. Buradan sizin derneğimize yaptığınız bağışların tamamıyla öğrenci bursu verdik. İnşallah ki bu eğitim ve öğretim yılında değerli işverenlerimizin desteği ve katkısıyla burs verdiğimiz öğrenci sayımız artarak devam edecektir' dedi.

Kahvaltı programında konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise, Karacabeylilik bilincinin ve hemşehri dayanışmasının bu buluşmada en görünür ve en güçlü haliyle ortaya çıktığını belirterek Dernek Başkanı Erkan Bilör ve yönetimine teşekkür etti. Karabatı, yalnızca iş insanlarını değil; tüm sivil toplum kuruluşlarını ve tüm siyasi parti temsilcilerini derneğin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs çalışmalarına destek vermeye davet etti. Başkan Karabatı, konuşmasında birlikten doğan güce vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı;

'Bugün burada gördüğümüz tablo, Karacabey'in ne kadar büyük bir aile olduğunun en somut göstergesidir. Farklı görüşleri, farklı meslek gruplarını, farklı dünyaları bir masa etrafında buluşturan bu dayanışma ruhu; ilçemizin yıllardır koruduğu birlik kültürünün yaşayan bir mirasıdır. Hemşehri olmanın yalnızca aynı topraklarda doğmak değil; aynı sorumluluğu omuzlamak, aynı iyilikte buluşmak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattınız. Derneğimizin ihtiyaç sahibi öğrenciler için yürüttüğü burs çabasını son derece değerli buluyorum. Gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek olmak, onların geleceğine dokunmak, aslında Karacabey'in yarınlarına yatırım yapmaktır. Bu nedenle buradan tüm iş insanlarını, tüm STK'larımızı, tüm siyasi parti temsilcilerimizi bu anlamlı dayanışmanın bir parçası olmaya içtenlikle davet ediyorum. Karacabey'in menfaatine olan her konuda aynı masada buluşma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte Karacabey'iz ve birlikte çok daha güçlüyüz.'