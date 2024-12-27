Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Türkiye Beyazay Derneği arasında ‘Engelsiz Üniversite’ hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. İmzalanan protokol ile bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan bireyler için eğitim, araştırma, kariyer planlama, teknoloji, ürün, hizmet ve altyapı geliştirme gibi pek çok alanda çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Ayrıca farkındalık oluşturma faaliyetleri ve kampanyaların düzenlenmesi de iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Protokol kapsamında, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası projelerde ortak başvurular yapılması ve hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bu kapsamda uyumlu olarak hazırlayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlanması ve üniversitede erişilebilirlik çalışmalarına katkı verilmesi planlanıyor. KMÜ ve Türkiye Beyazay Derneği arasındaki bu iş birliği, engelsiz bir üniversite anlayışına katkı sağlayarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.