Dünyanın en prestijli akademik derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Bu yılki sıralamada 115 ülke ve bölgeden 2 bin 91 üniversite değerlendirmeye alındı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Times Higher Education sıralamasına ilk kez dâhil olarak önemli bir başarı elde etti. KMÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 53. sırada, dünya genelinde ise bin 698’nci sırada yer aldı.

THE sıralaması; üniversiteleri eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri iş birliği ve uluslararası görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor.

"Bu başarı, KMÜ’nün yükselen bilimsel gücünün göstergesidir"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, elde edilen bu başarının üniversitenin bilimsel kapasitesinin ve kurumsal gelişiminin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Rektör Gavgalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Times Higher Education gibi dünyanın en saygın akademik sıralama kuruluşlarından birinde yer almak, üniversitemizin uluslararası ölçekteki gelişimini ortaya koyan son derece önemli bir göstergedir. Bu başarı, akademisyenlerimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin gayreti ve üniversitemizin araştırma ekosistemine yaptığı yatırımların bir sonucudur. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak bundan sonraki hedefimiz, bilimsel üretkenliğimizi daha da artırarak hem ulusal hem de uluslararası alanda daha üst sıralarda yer almaktır"

KMÜ, THE sıralamasına ilk kez girerek küresel akademik arenada adını duyuran üniversiteler arasında yerini aldı ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirme yolunda önemli bir adım attı.