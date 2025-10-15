Tüketici sağlığının korunması amacıyla Şırnak’taki Habur Sınır Kapısından ithal edilen taze hurma ürünlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Şırnak’ta, Türkiye’ye giriş yapan gıda ürünleri tüketici sağlığının korunması amacıyla titizlikle denetleniyor. Kontrol görevlisi ekipler, Habur Sınır Kapısı üzerinden Serbest Sınır Ticareti kapsamında ithalatı talep edilen "taze hurma" ürününde numune alma işlemlerini gerçekleştirdi. Alınan numuneler, Türk Gıda Kodeksine (TGK) uygunluk açısından incelendi. Ayrıca ürünlere ilişkin fiziksel ve belge kontrolleri de tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunan ürünlerin ithalat işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi.

Yetkililer, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans" anlayışının ülke sınır kapılarında da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.