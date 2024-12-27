Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Karaahmet, “Özellikle safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının semptomları mide hastalıkları ile benzerlik taşırken, bu durumun mutlaka detaylı incelenmesi ve ileri tetkiklerle değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Uzmanlar, Türkiye’de safra yolu ve pankreas hastalıklarının, sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekiyor. Öte yandan uzmanlar, özellikle safra taşı hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğünü ve belirtilerinin mide sorunlarıyla karıştırılabildiğini ifade ediyor. Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Karaahmet, son dönemlerde bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri arasında kullanılan ERCP işleminin detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Karaahmet, yaptığı açıklamada, toplumda safra yolu hastalıklarının görülme sıklığının yüzde 10-15 arasında değiştiğini belirten Doç. Dr. Karaahmet, “Mide rahatsızlıkları poliklinik başvurusunda sayıca fazla olmakta ve daha sık gözlemlenmektedir. Özellikle safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının semptomları mide hastalıkları ile benzerlik taşırken, bu durumun mutlaka detaylı incelenmesi ve ileri tetkiklerle değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

“Safra yolları ve pankreas hastalıkları ciddi sonuçlar doğurabilir”

Safra yolları ve pankreasta farklı hastalıklar görülebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Fatih Karaahmet, “Safra kanalları, safra kesesinde üretilip depolanan safra salgısının ince bağırsaklara iletildiği kanallardır. Pankreas kanalları da üretilen pankreas enzim içerikli sindirim salgılarının bağırsağa iletiminde görev alır. Hem safra hem de pankreas kanalları oniki parmak bağırsağına genellikle birleşerek açılırlar. Pankreas ve safra yollarında oluşacak ve safra ile pankreas salgısının akımını bozacak her türlü durumlar, ciddi klinik tabloya (karın ağrısı, bulantı, kusma, sarılık vs) neden olmaktadır. Hastalarda en sık safra kesesinde oluşan taşların safra yollarına düşmesi nedeniyle safranın ince bağırsağa akımı bozulmakta, ciddi karın ağrısı, bulantı, kusma, üşüme, tireme, ateş yanında pankreatit oluşturma sıklığı yoğun olarak görülmektedir. Bu darlıklar ve akımı bozan süreçler, safra yolları tümörleri ve pankreas kanserleri durumunda da ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

ERCP ile tıkanıklık ve hastalıklar tedavi edilebiliyor

Safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi yönteminin ERCP olarak adlandırıldığını ifade eden Doç. Dr. Fatih Karaahmet, konuşmasına şöyle devam etti:

“ERCP, safra ve pankreas kanallarının özel tasarlanmış bir endoskop (duodenoskop) ile incelenmesi ve eşzamanlı safra yolları ve pankreas kanallarında gerekli durumlarda tedavi uygulamasında kullanılan etkin bir endoskopi tekniğidir. Kanalların akımını bozacak ve bu kanallarda tıkanıklığa neden olacak durumların tanısında ve tedavisinde etkin yöntemler arasında ERCP bulunmaktadır. Yan görüşlü, birçok manevrası ve geniş işlem kanalı olan ERCP işlemi için özel tasarlanmış bir endoskop ile ince bağırsağın ikinci kısmında kanallara ulaşılmakta; hem pankreas hem de safra kanalları ile ilişkili karaciğerin birçok hastalığına müdahale edilebilmektedir.”