Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Belgin Yülü, Manisa’nın Muradiye Mahallesi’nde ulaşılması zor sokaklarda gösterdiği üstün performansıyla takdir topluyor. Belediyeye ait çöp taksi aracını ustalıkla kullanan Yülü, girilemeyen dar sokaklara temizlik hizmeti ulaştırarak bölge halkının yaşam kalitesini artırıyor.

İlçenin zorlu sokaklarında sadece temizlik hizmeti sunmakla kalmayan Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çöp taksiyi kullanan Belgin Yülü, kadınların her alanda başarılı olabileceğini tüm ilçeye kanıtladı. Muradiye Mahallesi’nde araç girişinin zor olduğu dar sokaklarda sergilediği usta manevralarla temizlik kahramanlığı gösteren Yülü, azmi ve kararlılığıyla çevresine ilham kaynağı oldu. Çocuklarının, ailesinin ve çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu belirten Yülü; birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının, amirlerinin ve belediye yönetiminin kendisine daima destek olduğunu ifade etti.

"Kadın isterse her şeyi başarır"

Görev yaptığı çöp taksi aracının günlük kontrollerini gerçekleştirdikten sonra mesai yapacağı bölgeye hareket eden usta şoför Belgin Yülü, hayalini kurduğu mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Yülü, düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Hayalini kurduğum mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Muradiye Mahallesi’nde bulunan, çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda yaşayan vatandaşımızın temizlik hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Ekip olarak özverili çalışmalarımız ile halkımızın ferah bir Yunusemre’de yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kadın isterse her şeyi başarır. Ben de bu mesleği istiyordum. Başarımla başta ailem, çocuklarım ve sokakta karşılaştığımız bütün kadınlar benimle gurur duyuyor."