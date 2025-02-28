Yunusemre Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı karşılamaya hazırlanıyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtacak etkinlikler hazırlayan Yunusemre Belediyesi, binlerce vatandaşı iftar sofralarında ağırlayacak.

Yunusemre Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın adına yaraşır şekilde yaşanması için hazırlıklarını tamamladı. Ay boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuracak Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayı boyunca konserler ve ilahiler, orta oyunlar ve çeşitli gösteriler düzenleyecek. Ramazan etkinlikleri kapsamında 6 Mart Perşembe günü 100. Yıl Meydanı’nda Ramazan Çarşısı kurulacak. 8 Mart Cumartesi günü 100. Yıl Meydanı’nda Türk Sanat Musikisi grubu Ervah-ı Zenan sahne alırken; 23 Mart Pazar günü İlahiyatçı Prof. Dr. Fatih Koca, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek Kadir Gecesi ise Mevlithan Bilal Demiryürek Manisalılarla buluşacak.

Barış, kardeşlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti

Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmayı amaçladıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisalıların Ramazan ayını kutladı. Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı Ramazan ayının ülkemize, şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda barış, kardeşlik ve paylaşım duyguları pekişir. Komşularımızı, büyüklerimizi, hastalarımızı ziyaret edelim, yoksullarımızı unutmayalım. Sokak hayvanlarımıza bir kap su, bir parça yiyecek vererek onlara da merhamet gösterelim. Yunusemre Belediyesi olarak, Ramazan ayının ruhuna uygun programlar hazırlayarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek etkinliklerde tüm halkımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

Yapılacak iftar ve etkinlikler

Yunusemre Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler ve iftar programları ise şöyle: "1 Mart Cumartesi: Karaköy İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 3 Mart Pazartesi: Resim Sergisi. 6 Mart Perşembe: Ramazan Çarşısı Açılışı ve Sirk Gösterisi, 100. Yıl Meydanı. 7 Mart Cuma: Horozköy İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi-Sirk. 8 Mart Cumartesi: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Konser: Ervah-ı Zenan Tasavvuf Müziği. 9 Mart Pazar: Cem Evi Tiyatro Gösterisi -Millet Çarşısı. 10 Mart Pazartesi: Akgedik İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 11 Mart Salı: Muradiye İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 12 Mart Çarşamba: Ayn-ı Ali İftar Programı. 13 Mart Perşembe: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 14 Mart Cuma: Pelitalan İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 15 Mart Cumartesi: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 16 Mart Pazar: Millet Çarşısı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 17 Mart Pazartesi: Barbaros İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 18 Mart Salı: Millet Çarşısı İftar programı. 19 Mart Çarşamba: Üçpınar İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 20 Mart Perşembe: 100. Yıl Meydanı İftar, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 21 Mart Cuma: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. Nevruz Kutlamaları. 22 Mart Cumartesi: Osmancalı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 23 Mart Pazar: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi, İlahiyatçı Prof. Dr. Fatih Koca Söyleşisi. 24 Mart Pazartesi: Maldan İftar Programı, Hacivat ve Karagöz gösterisi. 25 Mart Pazartesi: Laleli İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 26 Mart Perşembe: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Kadir Gecesi Programı. 27 Mart Cuma: Tiyatro Programı - Millet Çarşısı, 28 Mart Cumartesi: 100. Yıl Meydanı İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi. 29 Mart Pazar: Karaköy İftar Programı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi."