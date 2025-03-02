Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Karaköy’de ilk iftar sofrası kuruldu. Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Ramazan ayı boyunca halkımızla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayının ilk gününde Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Karaköy Pazaryeri’nde iftar programı düzenledi. Programda Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Ahmet Aksoy hocanın duasının ardından, Başkan Balaban, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Belediye Başkanı Balaban, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerdeki iftar sofralarında da halkla bir araya geleceklerini ifade etti.

Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacak

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in katkılarıyla ilk iftar soframızı Karaköy’de kurduk. Halkımızla birlikte lokmamızı paylaştık. Yunusemre Belediyesi olarak, Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuracağız. Ayrıca, konserler, ilahiler, orta oyunları ve çeşitli gösterilerle halkımıza güzel bir Ramazan ayı yaşatacağız" dedi. Etkinlikler kapsamında Hacivat ve Karagöz gösterisi de yapıldı. Gösteri, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.