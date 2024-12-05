Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) Arasında Şehir Eşleştirme II Programı kapsamında hibe alan "MAVA Herkes İçin Daha Yeşil Bir Gelecek Projesi" çerçevesinde Yunusemre ilçesindeki liseler arasında gerçekleştirilen Döngüsel Ekonomi Tasarım Yarışması Sergisi törenle açıldı. Yarışmada dereceye öğrenciler de ödüllerini aldı.

Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirme II Programı kapsamında hibe alan ve Yunusemre Belediyesinin de ortak olduğu "MAVA Herkes İçin Daha Yeşil Bir Gelecek" projesi kapsamında İspanyol heyetin Manisa’daki incelemelerinin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Proje kapsamında liseler arası düzenlenen döngüsel ekonomi tasarım yarışmasının finali büyük heyecana sahne oldu.

Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Salonu’nda düzenlenen sergide lise öğrencilerinin yaptığı eserler açılan sergi ile beğeniye sunuldu. Serginin açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baki Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Beroje, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum”

Kurdele kesim töreninin ardından gerçekleştirilen programda öğrencilere Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın selamını ileten Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, öğrencilerin çevreci bir dünya oluşturmak gösterdikleri çabaya teşekkür etti. Gürtunca konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Proje çerçevesinde düzenlenen yarışmada gelecek nesillerimizin sürdürülebilir çevre konusunda nasıl fikirler ortaya çıkarabilecekleri gördük. İnanıyorum ki yarışma çerçevesinde öğrencilerimizin ortaya koyduğu projeler ve yenilikçi fikirler geleceğimize önemli bir ışık tutar. Projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Projede 1. Ümeyir Durmaz 2. Ahmet Karapınar 3. İlayda Yorgancıoğlu olurken mansiyon ödüllerinde 1. Elvan Oğul, 2. Senanur Yılmaz, 3. ise Cevriyenur Aybet oldu.