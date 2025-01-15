Yunusemre Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi adına önemli çalışmalar yapıyor. Yunusemre Sağlık Hizmetleri Merkezi, sosyal güvence gözetmeksizin 1 Nisan’dan itibaren 3 bin 568 vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Yunusemre Sağlık Hizmetleri Merkezi, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmesi için kapsamlı hizmetler sunuyor. Merkezde Ağustos ayı itibarıyla psikolojik destek, diyetisyen, aile danışmanlığı ve fizyoterapi hizmetleri hayata geçirildi. Bunun yanı sıra pansuman, ambulans, kanser tarama, çeşitli sağlık eğitimleri ve evde bakım gibi pek çok hizmet vatandaşların kullanımına sunulmaya da devam ediliyor. Yerel seçimlerin ardından 1 Nisan itibarıyla hizmetlerini hızla genişleten Yunusemre Belediyesi Sağlık Merkezi, son 8 ayda 3 bin 568 kişinin sağlık hizmetinden yararlanmasını sağladı. Psikolog hizmetinden 145 kişi, diyetisyen hizmetinden 74 kişi, aile danışmanlığı hizmetinden 160 kişi, fizik tedavi hizmetinden 515 kişi (306’sı evde, 209’u merkezde), pansuman hizmetinden 771 kişi, ambulans hizmetinden ise hastaneye ulaşmakta güçlük çeken 395 kişi faydalandı. Toplum sağlığını korumak adına düzenlenen altı eğitim programına ise toplam Bin 508 kişi katılım sağladı.

“Halkımızın zihinsel ve fiziksel sağlığı önceliğimiz”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, vatandaşların sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını belirtti. Başkan Balaban, “Ağustos ayı itibarıyla halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak pek çok hizmeti ücretsiz şekilde halkımızın hizmetine sunduk. Obeziteyle mücadeleye destek olmak adına ücretsiz diyetisyen hizmetimizi başlattık. Ayrıca vatandaşlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek amacıyla psikolojik destek, fizik tedavi ve aile danışmanlığı hizmetlerini de hayata geçirdik. Yunusemre ilçesi sınırlarında ikamet eden tüm vatandaşlarımız bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.