Yunusemre Belediye Meclisi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınandı. CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı kınama bildirisini okurken; "Bu saldırı CHP’ye yönelik sistematik baskıların son halkasıdır" dedi. Mecliste grubu bulunan partilerin başkanvekilleri de söz alarak saldırıyı kınadı.

Yunusemre Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapılan toplantıda 45 madde görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Belediye Başkanı Semih Balaban, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı da belediye meclisi grubu adına kınama bildirisini okudu.

‘Bu saldırı CHP’ye yönelik sistematik baskının son halkasıdır’

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in de katıldığı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde yaşanan fiziksel saldırı yalnızca bir kişiye değil; acıya, yasın kutsallığına ve halkların bir arada yaşamasına yönelik açık bir provakasyondur" diyen Yavaşlı, "Ortak yas alanlarına şiddet bulaştırmak değerlerimize ve toplumsal vicdanlarımıza doğrudan bir saldırıdır. Cenazeler siyaset üstü, insanlık değerlerinin paylaşıldığı, en mahrem anlardan biridir. Bu kutsal ortamlarda nefret taşıyan zihniyetleri reddediyor; şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki bu saldırı CHP’ye yönelik sistematik baskıların son halkasıdır. Daha önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bir şehit cenazesinde fiziksel bir saldırıya uğramış; toplumun gözü önünde linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak saldırılar bununla sınırlı değil. Bugün iktidar partimizin iktidar yürüyüşünü hazmedememekte, belediyelerimiz üzerinden muhalefeti susturma girişimine hız vermektedir. Genel başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargı eliyle sürdürülen baskı politikaları demokrasiye doğrudan tehdittir. Hala 6 belediye başkanımız hukuksuz gerekçelerle cezaevindedir. Bu uygulamalar halk iradesine karşı açık bir darbe girişimidir. Ancak halkımız bu baskılara en güçlü cevabı vermiştir. Saldırılara zemin hazırlayanlara, göz yumanlara, teşvik edenlere halkımız 31 Mart 2024 akşamı sandıkta, Saraçhane mitinglerinde Maltepe, Samsun, Yozgat’ta, Konya’da göstermiştir. Bugün partimiz Türkiye’nin 1. partisidir ve iktidar yolunda kararlılıkla yürümektedir. Bizler belediye meclisi CHP grubu olarak bu sorumluluğun farkındayız. CHP eşitlikten, adaletten, hukukun üstünlüğünden ve barış içinde bir arada yaşama idealinden vazgeçmeyecek, halktan aldığı güçle yoluna devam edecektir. Bu vesile ile Sırrı Süreyya Önder’in ailesine başsağlığı diliyor; cenazede yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu karanlık senaryolar karşısında sağduyulu olmaya, demokrasi ve halk iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Saldırıyı kınadılar

AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli de saldırının yalnızca CHP’ye değil tüm siyasi erke yapıldığını dile getirerek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı, kızına yönelik sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri de şiddetle kınıyoruz. Partimiz de tüm kademelerinde tepkilerini dile getirdi. Bu saldırıyı yalnızca CHP’ye değil tüm siyasi erke yapılmış sayıyoruz. Bu anlamda tepkimiz ortak. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım diliyorum" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık da yaptığı konuşmada, "Hemşehrimiz, Türkiye’nin önemli bir partisinin genel başkanı olan Özgür Özel’e yapılan bu hareketi kınıyoruz. Kınamanın yanı sıra bu saldırının tam bir barış süreci içerisinde olduğunu da vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz ise konuşmasında şunları söyledi: "Partimiz Milletvekili Ayyüce Türkeş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Her iki isme de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kadın cinayetine kurban giden Hilal Kırgöz’ün ismi parka verildi

Hafsa Sultan Mahallesi 4808 sokaktaki çocuk oyun parkına Hilal Kırgöz adının verilmesi de meclis gündemindeydi. Maddeye ilişkin söz alan Belediye Başkanı Balaban, 2022 yılında cinayete kurban giden 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin ismini parkta yaşatmak istediklerini belirterek, "Hilal Kırgöz’ü üzülerek anıyoruz. 21 yaşında bir genç kızımızdı. Ben o zaman il başkanıydım. Bir erkek cinayetine kurban giden çok güzel bir kızımızdı. Keşke aileyle bu vesileyle tanışmasaydık. Bostanlar Mahallesi’nden bir kızımız. Cenazesine de tüm parti temsilcileriyle birlikte katılmıştık. Manisa’da ne yazık ki kadın cinayetine kurban giden en genç kızımız. Kızımıza bir kez daha rahmet; ailesine de baş sağlığı diliyorum. Kızımızın ismini şehrimizde yaşatacağız" dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir parka da Sanatçı Ahmet Kaya’nın isminin verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Haziran ayı meclis toplantısının 3 Haziran Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.